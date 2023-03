Federica Aversano, l’ex tronista del programma “Uomini e Donne” indagata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per stalking dopo la denuncia dell’ex compagno, interviene sulla vicenda attraverso una nota diffusa dai suoi legali, in cui si difende dalle accuse, parla di “accuse infamanti” e si dice “sorpresa” dalla denuncia dell’ex.

Federica Aversano, ex tronista indagata per stalking: “Io, vittima del mio ex”

“Il mio ex compagno mi ha accusata di una serie di reati come molestie, atti persecutori, vessazioni ecc… e ha presentato una querela contro di me. La cosa mi ha sorpreso. Dopo un primo momento di smarrimento ho riacquistato la serenità e ora sono pronta a difendermi senza tregua”, fa sapere l’ex tronista, ora hostess, attraverso i suoi avvocati.

“Il fascicolo è stato assegnato al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica sammaritana, la dott.ssa Oriana Zona, che mi ha interrogato questa mattina su mia richiesta e io le ho chiarito, passaggio per passaggio, quello che era accaduto tra me e il mio ex fidanzato durante la nostra convivenza difendendomi dalle gravi accuse che mi sono state mosse, alla presenza degli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, miei legali personali”, ha precisato Aversano.

“Sono soddisfatta che il Pubblico Ministero ha accolto la nostra richiesta di ascoltarmi personalmente – ha proseguito la ex tronista -. Ho fornito le prove documentali in mio possesso che dimostrano che io non sono una stalker, come sono stata accusata, ma viceversa sono io la vittima di questa triste storia con la quale mi sono vista catapultare nel pianeta giustizia con accuse infamanti e calunniose che mi impongono di tutelare la mia immagine non solo di personaggio pubblico, ma anche di mamma. Azionerò ogni opportuno provvedimento affinché chi ha macchinato ai miei danni venga giustamente punito e non risparmio nessuno dei miei detrattori”.

La tronista in procinto di ritornare in una trasmissione della TV nazionale è da poco diventata hostess dopo che il programma televisivo l’ha resa una persona nota.

“Non è mia abitudine portare in piazza le mie vicende private ma visto che sono stato oggetto di un fatto di cronaca giudiziaria, assolutamente personale e dai contenuti non veritieri per aver mentito il mio accusatore, esponendo fatti gravi a mio carico, sono disponibile a spiegare le ragioni di questa persecuzione che sto subendo con modi poco “eleganti” e non ortodossi, il tutto mosso da un miscuglio di frammenti di vendetta e di gelosia, al sol fine di calunniarmi ferocemente”, si legge nella nota.