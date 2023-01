È stata una vigilia di Sant’Antonio Abate movimentata a Napoli. Molte chiamate al 112 hanno segnalato gruppi di ragazzi in zona Ponticelli-San Giovanni che trasportavano legno per poi incendiarlo, secondo la tradizione dei “focarazzi”.

Falò di Sant’Antonio abusivi a Napoli: la folla si ribella e lancia sassi

Ieri sera, mentre i Carabinieri e Vigili del Fuoco percorrevano via Nuova Villa per raggiungere l’incendio, ignoti hanno lanciato dei sassi colpendo il mezzo dei pompieri. Danneggiati uno sportello e una serrandina. Le fiamme sono state subito spente. Individuata una ragazza del posto, appena 18enne, sulla quale sono in corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità per l’incendio delle cataste.

In via Taverna del Ferro, i militari dell’Arma e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere un altro rogo. Un altro focarazzo è stato segnalato in via Ciccarelli, nei pressi della scuola Rodinò. A prendere fuoco, in questo caso, alcuni cassonetti. Durante le operazioni è stata contattata la ditta Asìa che ha rimosso i rifiuti. Indagini in corso da parte degli uomini della compagnia Stella. Fortunatamente non ci sono feriti.

Non solo ordine pubblico ma anche repressione. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di oggetti atti ad offendere un 14enne. L’adolescente si trovava in via Calata del Ponte di Casanova, nel quartiere Vasto, ed era a bordo di uno scooter; con lui c’era un altro ragazzo, anch’egli in sella a un ciclomotore. I due sono stati sorpresi dai Carabinieri mentre il primo spingeva con il piede l’altro.

Alla vista dei militari dell’Arma, i due ragazzi hanno tentato di fuggire. Ma durante la fuga, il 14enne è caduto dallo scooter e, senza non poche difficoltà, è stato bloccato. Nelle tasche aveva un coltello a farfalla. Lo scooter, un Sh che era stato rubato poco prima, è stato restituito al legittimo proprietario. Il minore, medicato da personale del 118 per alcune abrasioni riportate dopo la caduta, è stato affidato ai propri genitori e sta bene.