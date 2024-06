Un pestaggio consumato all’esterno di un bar di Falciano del Massico, in provincia di Caserta. La vittima è un anziano che stava consumando una birra seduto al tavolo, responsabile di aver molestato una ragazzina di passaggio.

Falciano del Massico, anziano molesta ragazzina: pestato dal branco. Il video lo inchioda

A immortalare la scena alcuni video estratti dalle telecamere di videosorveglianza della zona che circolano sui social. Si nota l’anziano sfiorare la gamba di una minorenne che passa fuori dal locale in compagnia di due amiche. La giovane è incredula, si ferma: si chiede spiegazioni e fa una foto all’uomo, che si mostra indifferente.

Nel secondo filmato, si notano alcuni giovani, probabilmente amici della vittima, che raggiungono il bar e chiedono spiegazioni per quello che è accaduto. L’anziano si alza dai tavolini e si allontana con un giovane del gruppo per parlare: in maniera apparentemente inspiegabile, mentre i due si stanno chiarendo, il molestatore sferra uno schiaffo al ragazzo. A quel punto intervengono gli amici del giovanissimo che colpiscono l’anziano. Parte il pestaggio sul marciapiede sotto gli occhi increduli degli altri avventori del bar e dei passanti.