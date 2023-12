I poliziotti della Squadra Mobile di Napoli hanno tratto in arresto un ragazzo di 19 anni nei pressi di piazzale Tecchio. I fatti sono accaduti nella serata di ieri, venerdì 16 dicembre.

Falchi in azione a Napoli, 19enne arrestato a piazzale Tecchio

Insospettiti da alcuni movimenti del giovane, si sono appostati ed hanno visto che il soggetto in questione aveva riposto qualcosa su una pensilina poco distante, pertanto lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 9 involucri contenenti hashish del peso complessivo di circa 22 grammi, di 14 bustine con 42 grammi circa di marijuana e di 20 euro, mentre sulla pensilina hanno rinvenuto 2 bilancini di precisione ed un rotolo di cellophane.

Inoltre, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione dell’indagato ed hanno trovato altro materiale per il confezionamento della droga, un coltello a serramanico intriso di sostanza stupefacente ed altri 395 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Dopo le formalità, il 19enne napoletano è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.