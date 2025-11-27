Faida di Scampia: cancellati tre ergastoli, assolti Raffaele e Francesco Abbinante e Vincenzo Pariante

Nella giornata di oggi la terza sezione della Corte d’Assise d’Appello di Napoli ha disposto l’assoluzione di Raffaele Abbinante, Francesco Abbinante e Vincenzo Pariante, precedentemente condannati all’ergastolo per il duplice omicidio di Fulvio Montanino e Claudio Salerno, avvenuto nell’autunno 2004 a Scampia. L’atto rappresentava l’inizio della nota faida di Scampia, che in pochi mesi causò oltre sessanta omicidi, coinvolgendo anche persone estranee alla criminalità organizzata.

La vicenda giudiziaria dei tre imputati

I tre erano stati condannati in primo grado e in appello, ma successivamente la Corte di Cassazione aveva rimandato gli atti a Napoli per ulteriori accertamenti. Nel terzo processo in assise d’appello, i giudici hanno disposto l’assoluzione. Gli imputati erano difesi dal penalista Claudio Davino e dall’avvocato Antonietta Genovino.

Il contesto della faida di Scampia

Gli omicidi di Montanino e Salerno rappresentarono una sfida aperta a Cosimo Di Lauro, figlio del boss Paolo Di Lauro, affidatogli la reggenza del clan durante la latitanza del padre. Montanino era amico d’infanzia di Cosimo, e la morte sua e di Salerno segnò l’inizio di un sanguinoso conflitto tra fazioni rivali, tra cui gli Abete e gli Amato-Pagano, responsabili di altri delitti collegati alla faida.