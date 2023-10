“Prendo 100 pillole al giorno. Oggi sono sereno, molto contento, sto benissimo nonostante i problemi giudiziari, mai stato meglio”. A parlare è Fabrizio Corona, ospite oggi di ‘Domenica In’, dopo la fine della sua detenzione.

Corona ha parlato dei rapporti con i genitori, le ex Nina Moric e Belen e il rapporto con l’attuale compagna 23enne. L’ex re dei paparazzi ha anche rivelato di assumere diversi farmaci durante la giornata ma soprattutto per dormire.

“La libertà nella vita è la cosa più importante, io dico sempre – spiega l’ex fotografo dei vip in studio – che le tre cose peggiori che possono succedere sono la morte di un figlio, una grave malattia che non puoi curare e il carcere. Chi non ha fatto il carcere – continua – non può capire la sofferenza. Però io, che sono stato sempre uno particolare, sono riuscito a trovare la libertà anche in carcere e quindi sono un caso a parte. La detenzione è stata drammatica nello scontro con le istituzioni, nei processi. Ma poi ho avuto anche dei momenti di divertimento, serenità, dolcezza, lotta…”.

Malattia del figlio di Fabrizio Corona

Corona, già nell’intervista a Belve aveva accennato della malattia di cui soffre il figlio. Oggi, però durante il programma domenicale, ha fatto sapere che dopo anni Nina Moric, madre del figlio Carlos, ha voluto rivederlo e ora il ragazzo è con lei.

Carlo oggi ha 21 anni, ma sta vivendo un periodo difficile, ha spiegato il padre, a causa della malattia genetica di cui soffre. La modella croata ha rivelato in passato che si tratta della psicosi transitoria acuta, che è caratterizzata da uno stato psicopatologico di delirio che compare soprattutto nei giovani in maniera brusca e improvvisa e successivamente tende a svanire. Il padre anche durante l’intervista di oggi ha fatto capire che ha bisogno di cure complesse e per questo ha detto spera che con la madre non ci siano nuovamente problemi.