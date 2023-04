Fabrizio Corona “ha accettato di candidarsi al Consiglio comunale di Catania nella lista Movimento popolare catanese”. A renderlo noto è il candidato sindaco della cittadina siciliana, l’avvocato Giuseppe Lipera.

Fabrizio Corona, dal carcere alla politica: “Sarà assessore ai servizi sociali”

Nato e crescita a Catania, Corona ha accolto ha deciso di raccogliere l’invito del candidato sindaco. “Conosco la storia dell’avvocato Lipera ed è per questo che sono qui – ha detto l’ex agente dei paparazzi -. “Avevo intenzione di fare qualcosa nella politica più avanti, ma è nata questa possibilità e le opportunità vanno colte. Da questa collaborazione può nascere qualcosa di importante per la città. Non so qui per giocare o fare promozione. Darò voce e giustizia a chi ha bisogno”, ha sottolineato Corona.

Il programma elettorale

“Il turismo non è sviluppato. Occorre fare qualcosa per la pulizia della città – ha proseguito -. Catania e Palermo potrebbero essere sfruttate molto meglio, basta guardare cosa è accaduto al calcio. Avevamo una squadra di serie A. La politica ormai occupa posti per interesse. Avete visto che fine ha fatto il sindaco precedente?”.