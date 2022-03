Fabiola Sciabbarasi è stata la seconda moglie di Pino Daniele, artista di origini partenopee venuto a mancare nel 2015, con cui ha avuto tre figli. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Fabiola Sciabbarasi: chi è, età, altezza

Fabiola è nata a Roma il 26 aprile 1968, sotto il segno del Toro. Ha 53 anni e non si hanno informazioni in merito alla sua altezza.

Quando era molto giovane, Fabiola aveva iniziato a fare carriera nel mondo della moda, prendendo parte a diverse sfilate in Italia, come quelle per i brand Blumarine e Armani.

Fabiola Sciabbarasi: Pino Daniele, figli

Fabiola è stata legata per 20 anni al cantante Pino Daniele, fino alla sua scomparsa avvenuta nel 2015. Dopo averlo conosciuto, ha deciso di mettere da parte la carriera per dedicarsi alla sua famiglia. I due si erano conosciuti nel 1992 a casa dell’attore Massimo Troisi e fu subito colpo di fulmine: l’artista decise di divorziare dalla prima moglie per intraprendere questa nuova relazione, da cui sono nati La coppia è rimasta insieme per circa vent’anni e dal loro matrimonio sono nati tre figli: Sara, Sofia e Francesco.

Fabiola Sciabbarasi: oggi, fidanzato

A distanza di anni dalla morte del coniuge, Fabiola pare essersi rifatta una vita: risulta infatti che ci sia un’intesa con Luca Di Tolla, con cui è stata pizzicata all’interno di un ristorante a Napoli. In merito a questa relazione, al momento non si hanno conferme o smentite.

Fabiola Sciabbarasi: Instagram

Fabiola è presente sui social: su Instagram, è seguita da oltre 40mila followers, con cui condivide momenti inerenti alla sua vita privata e professionale.