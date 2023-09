Giugliano. Continua il fitto calendario di appuntamenti degli eventi estivi a Giugliano Giovedi 7 settembre alle ore 21,30 presso la Villa Comunale di corso Campano avrà luogo lo spettacolo teatrale con gli Artisti di “Made in sud” – Mino Abbacuccio, Tony Figo , Sex&Sud.

Lunedì 11 settembre alle ore 21,30 in Villa comunale ci sarà lo spettacolo di musica classica napoletana con il maestro Mario Maglione. Grande attesa per l’evento del 15 settembre alle ore 21,30 presso lo spazio antistante lo stadio comunale con il talk show “Mare fuori” e lo spettacolo Clara Dj Set “Crazy J in Mare fuori” in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giuliano Martire.