Per i delusi dalla nazionale italiana che non si è qualificata ai prossimi Mondiali di calcio in Qatar, ci potrebbe essere una divertente alternativa sportiva. A giugno si giocheranno infatti gli Europei CONIFA 2022. Si tratta della competizione organizzata dalle nazioni non riconosciute, tra cui anche il Regno delle Due Sicilie.

Europei CONIFA 2022

Per capire di cosa si tratta occorre anzitutto fare un passo indietro. La CONIFA è una sigla nata nel 2013 che sta per Confederation of Independent Football Associations (Confederazione delle Associazioni Calcistiche Indipendenti). Si tratta dell’equivalente della FIFA che riunisce sotto la sua egida tutte le nazioni, le regioni o le minoranze autoproclamatesi indipendenti ma non riconosciute né dalla comunità internazionale né da quella sportiva. Il primo mondiale CONIFA è stato giocato nel giugno 2014 a Ostersund, in Svezia.

Chi giocherà? I gironi: c’è anche la Padania

Gli Europei avrebbero dovuto avere luogo nel giugno 2021, ma sono stati rimandati causa pandemia. Si giocheranno dal 3 al 12 giugno a Nizza, in Francia. Sono 12 le nazionali che parteciperanno a CONIFA Euro 2022. Non ci sarà Cipro del Nord, che si è ritirata dal torneo dopo il sorteggio e al suo posto è stato ripescato il Regno delle Due Sicilie, che in passato ha potuto vantare tra le sue fila ex calciatori del Napoli come Iezzo e Calaiò. Ci saranno tre squadre per 5 quattro gironi. I primi due classificati di ogni girone accederanno ai quarti di finale.

Gruppo A

Contea di Nizza

Regno delle due Sicilie

Sardegna

Gruppo B

Abcasia

Lapponia

Terra dei Siculi

Gruppo C

Ossezia del Sud

Artsakh

Cornovaglia

Gruppo D

Padania

Armenia Occidentale

Ciamuria