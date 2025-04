Estetica, patch cutanea e infoltimento dei capelli: parla l’esperto Salvatore Catelli di “Catelli Barber Shop Luxury”

Giugliano. L’hair stylist giuglianese Salvatore Catelli fondatore di “Catelli Barber Shop Luxury”ci parla di patch cutaneee, le cosiddette “protesi” per capelli. Una scelta consapevole per chi non desidera subire un intervento chirurgico. Catelli, anche formatore del settore, illustra come fare per affidarsi ad un personale competente ed avere un risultato naturale e di qualità.

Catelli, per chi non lo sapesse, cosa è una patch cutanea? È un trattamento che possiamo realizzare in meno di 24 ore evitando la chirurgia. Un trattamento su misura dei capelli di qualità e avendo un effetto ultra naturale.

È necessario una formazione per applicare una patch cutanea? Certo. Ci vuole un corso di formazione, anzi più corsi per specializzarsi e per comprendere i materiali di qualità e rendere l’effetto della patch più naturale possibile.

La consulenza è importante? Eh si, forse è la cosa più importante di tutto il processo perché è un passaggio che ci consente di trasmettere non solo la massima sicurezza al cliente, ma possiamo spiegare che chi ha una patch cutanea può fare tutto. Ad esempio, può andare in palestra, può praticare sport. Servono giusti consigli, ovviamente. La consulenza da noi è gratuita e va fatta, nella massima riservatezza, indicando tutti i passaggi e mostrando tutti i prodotti, che devono essere certificati.

Dove vi trovate? Ci troviamo al corso Campano 623 a Giugliano in Campania. Sono disponibile per chiarimenti e anche a disposizione di colleghi che desiderano iniziare dei percorsi di formazione e affacciarsi a questo magnifico mondo.

Perché dunque scegliere “Catelli Barber Shop Luxury”? Guardi noi ci mettiamo la faccia, che è la nostra caratteristica da quando abbiamo iniziato a fare questo lavoro. Sceglierci per la massima trasparenza, per la massima chiarezza, ma soprattutto per la massima conoscenza e professionalità nel campo e far sì che il trattamento l’infoltito non chirurgico venga fatto in modo eccellente e da professionisti del settore.