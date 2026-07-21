Estate ad Aversa, al via 23 eventi: oggi il primo atto per candidatura a Capitale della Cultura

Musica, spettacoli, sport, artigianato ed eventi culturali: torna l’Estate ad Aversa con un cartellone di 23 appuntamenti in programma dal 22 agosto al 5 ottobre. Tra le novità di questa edizione, tre spettacoli in piazza Municipio, il percorso alla scoperta dell’Aversa sotterranea, la ricollocazione del busto di Filippo Saporito e la Notte Rosa. Un calendario (qui il programma completo) realizzato insieme alle associazioni del territorio che, come sottolinea l’amministrazione comunale, rappresenta anche un primo passo verso la candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura 2030, il cui dossier sarà presentato nei prossimi mesi.

Intanto, proprio oggi approderà in giunta il primo atto ufficiale per la candidatura di Aversa, con la costituzione dell’ufficio organizzativo che seguirà il percorso. E guardando al traguardo del Millennio, l’assessore alla Cultura Nicola De Chiara ha annunciato anche la volontà di restituire alla città tre contenitori culturali: la biblioteca comunale, le Pro Loco cittadine e l’ex Casa del Fascio di via Roma.

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