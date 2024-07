Traffico intenso sia su strada che marittimo e aereo. E’ questo il primo fine settimana di esodo estivo. L’Anas prevede un gran flusso di traffico sulle autostrade Campane. Vacanzieri in viaggio, quindi, verso mete estive, ma ad essere attenzioni sono anche i centri urbani.

Estate 2024, Ischia tra le migliori isole del mondo per i turisti stranieri

Il turismo entra nel suo periodo clou sia in entrata che in uscita. Da questo week end sino a settembre sarà un costante via vai. Per quanto concerne l’incoming, cioè viaggiatori che arrivano sul nostro territorio, quest’anno oltre la città di Napoli che sta vivendo un periodo florido per il turismo, ad essere completamente sold out sono le isole del golfo. Non solo la classica Capri scelta solitamente da vip ed lite, ma anche Procida per la sua autenticità e Ischia.

L’isola verde sta vedendo rinascere un turismo internazionale, difatti sono soprattutto gli americani che la scelgono. Proprio secondo la rivista icona del comparto turistico d’oltreoceano Travel and Leasur, annovera Ischia tra le 25 isole più belle al mondo posizionandosi all’11esimo posto, prima addirittura di Cuba e delle Fijii.

Gli sbarchi qui sono davvero massicci dall’inizio della primavera. Insomma è ufficialmente partita la stagione delle vacanze e delle strade da bollino rosso.