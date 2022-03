Paura a Marano. Una bombola del gas è esplosa in un’abitazione a Marano, in via Castelbelvedere. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di oggi, sabato 26 marzo.

Paura a Marano

Come riporta Il Mattino, la potente esplosione ha causato almeno due feriti: un ragazzo di 14 anni e un tecnico che stava eseguendo lavori alla condotta del gas dell’abitazione.

Esplosione in casa, due feriti

Il minorenne non sarebbe non sarebbe in pericolo di vita mentre sulle condizioni dell’uomo a lavoro non vi sono al momento notizie.

La bombola che è esplosa ha causato gravi danni alla casa. Ha sventrato la cucina dell’abitazione cui erano in corso gli interventi di sostituzione di una condotta e danneggiato altri vani della palazzina.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale di Marano e i vigili del fuoco.

Seguiranno aggiornamenti