Gravissimo incidente sul lavoro questo pomeriggio nella zona industriale di Marcianise. Il bilancio è di tre vittime, due feriti e due dispersi. Teatro della tragedia la Ecopartenope, azienda di stoccaggio e recupero rifiuti colpita dopo le 14 da una violenta esplosione. A generare la deflagrazione, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un silos contenente olii esausti che è saltato in aria. L’onda d’urto ha scaraventato a distanza le persone che si trovavano sul posto. A perdere la vita anche il titolare dell’azienda.

Esplosione nella zona industriale di Marcianise: tre vittime e diversi feriti

Gli operatori del 118 hanno trasferito i sopravvissuti negli ospedali di Maddaloni e Caserta, mentre i vigili del fuoco sono ancora al lavoro tra le macerie per assicurarsi che non vi siano dispersi. La detonazione è stata percepita chiaramente non solo a Marcianise ma anche nei paesi limitrofi, suscitando paura e smarrimento tra i residenti. Numerosi testimoni hanno riferito di aver visto innalzarsi una colonna di fumo e polvere subito dopo il boato.

La Polizia di Stato ha transennato tutta l’area interessata. Presenti anche il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, e i familiari delle vittime. Intanto i Vigili del Fuoco stanno controllando la tenuta degli impianti vicini per scongiurare ulteriori rischi. Le cause del disastro non sono ancora state accertate: l’ipotesi più probabile riguarda un accumulo di gas o di liquido infiammabile all’interno del silos. Ma sarà la Procura di Santa Maria Capua Vetere a fare luce sulle responsabilità e sulla dinamica dell’incidente. Si tratta dell’ennesima tragedia sul lavoro registrata nel 2025 che fa salire vertiginosamente il numero delle morti bianche in Campania.