Paura nella serata di ieri in via Castellammare 147, nella frazione Piazzolla di Nola, dove i carabinieri della Stazione locale sono intervenuti a seguito di un’esplosione avvenuta all’interno di un’abitazione.

Esplosione in un’abitazione a Piazzolla di Nola: lievemente ferita una 68enne

Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione sarebbe stata provocata da un’eccessiva pressione all’interno di una conduttura, che avrebbe causato un violento rilascio di gas fino a far cedere una parete dell’appartamento. Al momento dell’esplosione in casa si trovava una donna di 68 anni, che fortunatamente è riuscita a mettersi in salvo. La donna ha riportato lievi bruciature ai capelli e, dopo l’intervento dei soccorsi, è stata trasportata al pronto soccorso per le cure del caso.

Non si registrano crolli strutturali: solo una porzione di muro è crollata verso la strada, senza provocare ulteriori danni né coinvolgere altre persone o abitazioni limitrofe. Sono attualmente in corso le indagini dei carabinieri per risalire con precisione alla dinamica e alle cause dell’incidente.