Paura nella notte ad Afragola in via Maiello, dove un ordigno è esploso nei pressi di una barberia, causando danni materiali ma fortunatamente nessun ferito.

Esplosione davanti a una barberia ad Afragola: indagini in corso

L’esplosione, avvenuta davanti all’ingresso dell’attività commerciale, ha provocato gravi danni alla porta principale e a un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze. L’episodio ha allertato i residenti della zona, che hanno immediatamente segnalato l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Afragola, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e risalire alla matrice dell’attentato.

Gli investigatori stanno acquisendo eventuali immagini dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area e raccogliendo testimonianze. Al momento, non si esclude alcuna pista, compresa quella di un atto intimidatorio legato a dinamiche estorsive o ritorsioni personali. I militari stanno inoltre analizzando i frammenti dell’ordigno per risalire al tipo di esplosivo utilizzato e verificare se vi siano collegamenti con episodi simili avvenuti in passato nella zona.