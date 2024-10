Sono i giorni clou dell’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico dei Campi Flegrei. E tra i comuni interessati c’è anche giugliano per la frazione di Licola. Stamane, simulando una condizione di emergenza, si è insediato il centro operativo comunale al settimo piano del Comune con protezione civile, polizia municipale, sindaco, dirigenti e funzionari dell’ente per esercitarsi su cosa fare in caso di pericolo.

L’esercitazione proseguirà domani con il messaggio di It Alert che arriverà sui telefoni di tutti coloro che si trovano nella Regione e sabato con l’allontanamento di un campione di popolazione.