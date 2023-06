Un tragico incidente è avvenuto questa mattina a Ostia Nuova. Un ragazzo di 30 anni è deceduto dopo che un’auto di grossa cilindrata lo ha centrato in pieno. Il giovane stava uscendo di casa per andare a lavoro quando si è visto piombare addosso il veicolo condotto da una una donna.

Esce di casa per andare a lavoro: 30enne investito e ucciso da un’auto in corsa

Il 30enne era appena salito a bordo della sua moto. L’impatto è stato violentissimo tanto da farlo sbalzare per diversi metri. Per la vittima non c’è stato nulla da fare. Dopo un volo di diversi metri, il giovane è caduto sull’asfalto, sbattendo la testa sul marciapiede e morendo praticamente sul colpo. Inutile ogni tentativo di rianimazione: nonostante il tempestivo intervento degli operatori del 118 non ha mai ripreso conoscenza e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo le prime informazioni, la donna non avrebbe visto la moto uscire dal garage e non avrebbe fatto quindi in tempo a frenare. Il condizionale però è d’obbligo: le indagini sono ancora in corso, così come gli accertamenti su eventuali responsabilità.

Verifiche sono in corso anche sulla velocità alla quale andava l’auto, e se la donna abbia rispettato le misure di sicurezza necessarie. L’identità del giovane non è stata ancora resa nota.