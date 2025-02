Escalation di furti ai Camaldoli: cittadini organizzano fiaccolata per chiedere più sicurezza

Negli ultimi giorni, il quartiere collinare dei Camaldoli, a Napoli, è stato teatro di una crescente ondata di furti in casa, tanto da spingere i residenti a organizzare delle ronde notturne per difendere le proprie abitazioni. La situazione più critica si è registrata nella zona di Camaldolilli, dove il Comitato Agnolella Camaldolilli si è mobilitato per fronteggiare l’emergenza.

Escalation di furti ai Camaldoli: cittadini organizzano una fiaccolata per chiedere più sicurezza

Per sensibilizzare le istituzioni e richiedere un aumento della sicurezza, il comitato ha indetto una fiaccolata per domani, martedì 25 febbraio, alle ore 17:00. L’evento si terrà all’incrocio tra via Agnolella e via Sant’Ignazio di Loyola. Antonio Varriale, presidente del comitato, ha espresso la preoccupazione dei cittadini: “La situazione è insostenibile. Chiediamo l’intervento dello Stato con una maggiore presenza delle forze dell’ordine e un rafforzamento dei controlli, soprattutto nei campi rom di Scampia e Mugnano, dove, secondo numerose segnalazioni, risiederebbero i responsabili dei furti”. I residenti sperano che la manifestazione porti l’attenzione delle autorità sulla difficile situazione del quartiere, migliorando la sicurezza e la vivibilità delle periferie e della zona collinare.