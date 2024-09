C’è un divorzio alla base della “scissione” tra i gruppi criminali che avevano dato vita a due piazze di spaccio ad Ercolano. È quanto scoperto dai carabinieri di Torre del Greco nell’ambito della maxi-inchiesta che ha portato all’arresto di 21 persone, tutte accusate di vendere hashish, cocaina e crack anche a minorenni nell’area vesuviana. I due coniugi in rottura sono Gaetano Asile e Luisa Vitiello.

Piazza di spaccio divisa a turni, un divorzio dietro la nascita di due gruppi di pusher a Ercolano

Dalla separazione coniugale è nata anche una divaricazione dei destini criminali. Due gruppi di pusher che si sono divisi la piazza senza pestarsi i piedi, in un rapporto di mutuo rispetto, al punto da organizzarsi a giorni alterni senza invasioni di campo. Come spiega Repubblica, i pusher operavano dalle 11 alle 2 di notte, organizzati in turno. Addirittura, in uno degli episodi documentati, un cliente si rivolge al pusher nel suo giorno di riposo e questi, senza approfittarne, lo rimanda ai colleghi dell’altro gruppo. A documentare la scena una telecamera di videosorveglianza.

Ben nove donne arrestate

I 21 destinatari delle misure cautelari appartengono ai gruppi Asile e Minuzzi-Scognamiglio. Ci sono anche 9 donne. Quota rosa destinata ad aumentare se si considerano gli indagati: su 90 iscritti nel registro della Procura ci sono 30 donne. Il gruppo faceva ricorso anche a ragazzine minorenni per il trasferimento della droga. E non mancava infine il chimico del gruppo, una sorta di “Breaking Bad” in salsa ercolanese che usava l’ammoniaca per la produzione di crack.

I nomi degli arrestati

In carcere: Antero Asile, Gaetano Asile, Colomba D’Antonio, Salvatore D’Antonio, Vincenzo Esposito, Antonio Giusti, Biagio Munizzi, Giovanni Munizzi, Biagio Munizzi, Giannio Vitiello, Angelina Palmieri, Luisa Vitiello, Salvatore Vitiello, Giacomo Borelli.

Disposti gli arresti domiciliari per: Marianna Scognamiglio, Francesca Scognamiglio, Vincenzo D’Antonio, Consiglia Di Dato, Alessia Esposito, Giuseppina Loffredo, Filomena Di Pietro.