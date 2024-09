Operazione anti-droga in provincia di Napoli. I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito 21 ordinanze cautelari per traffico di sostanze stupefacenti. Gli arresti principali ad Ercolano.

Ercolano, maxi-operazione dei carabinieri: 21 arresti per traffico di droga

Su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, i militari dell’Arma hanno arrestato 14 persone e ristretto altre 7 ai domiciliari. Sono tutte gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione a fini di spaccio di varie tipologie di droga.

In particolare, come anticipa l’Ansa, sarebbe emersa l’operatività di due gruppi associati, attivi nella zona di Ercolano e territori limitrofi, l’individuazione di varie piazze di spaccio e di plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti. Nel corso delle investigazioni arrestate in flagranza diverse persone nonché sequestrate varie tipologie di droga (hashish, cocaina, crack) e somme in contanti.