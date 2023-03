I Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno tratto in arrestato due giovanissimi poichè gravemente indiziati di aver commesso, nel corso dell’estate dello scorso anno, sei furti di motocicli all’interno del centro commerciale “Quarto Nuovo” di Quarto Flegreo.

Erano il terrore del contro commerciale di Quarto: presi i due ladri di scooter

Roberto Frattini e Giacomo Maraviglia, questi i nomi degli arrestati, sarebbero stati incastrati dalle immagini di viodesorveglianza del centro commerciale.

I furti degli scooter sono avvenuti in un breve arco temporale, tra giugno e settembre 2022 – nel medesimo luogo, negli stessi orari e con identiche modalità operative. La tecnica usata era sempre la stessa: una volta individuato il mezzo a due ruote da portare via, uno faceva da “palo” mentre l’altro operava per portare via lo scooter dal parcheggio del centro commerciale.