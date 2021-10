Si parla sempre molto spesso di laser per eliminare il problema dei peli. Esistono diverse tipologie e di tecniche. Andiamo a scoprire uno dei laser più innovativi e perforanti in uso. La prima differenza che deve essere fatta per comprendere meglio l’efficacia del macchinario è quella del laser a diodi e la luce pulsata.

Altro aspetto importante da tenere in considerazione è la procedura.

Vediamo adesso come funziona nel pratico. Il macchinario è un laser medico ci sono diverse funzioni. In questo caso si selezioneranno le funzioni per il pelo. Prima di sottoporsi al trattamento è importante effettuare una visita dermatologica.