Un grave episodio di violenza ha scosso Lusciano nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 6 gennaio, durante la giornata dell’Epifania. Un giovane, A.Z, è stato colpito da alcuni colpi di arma da fuoco nei pressi di una sala slot vicino al Parco Emini.

Epifania di sangue a Lusciano, spari davanti alla sala slot: un ferito

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, dopo gli spari, un uomo è stato visto fuggire via. Sul luogo della sparatoria sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della stazione locale e della compagnia di Aversa. Gli investigatori hanno avviato le indagini, raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Fortunatamente, le condizioni della vittima non sarebbero gravi. Il giovane dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico.

Al momento, gli inquirenti escludono il coinvolgimento della criminalità organizzata. L’ipotesi più accreditata è quella di un regolamento di conti nato da un diverbio personale tra la vittima e l’aggressore. Le indagini proseguono senza sosta per identificare il responsabile.