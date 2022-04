Sono 190 al momento i casi nel mondo di epatite acuta tra i bambini. “I dati relativi alle segnalazioni di epatiti acute di origine sconosciuta in bambini precedentemente sani “sono ancora fluidi, a volte non molto precisi perché ci sono verifiche da fare, ma siamo a circa 190″ casi segnalati “in questo momento in tutto il mondo e circa 40 nell’Ue/Spazio economico europeo”, a dirlo è Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). “Le indagini sono in corso in tutti i Paesi che segnalano casi, ma al momento la causa esatta di questa epatite rimane ancora sconosciuta“.

Epatite bambini: sintomi

Ammon ha spiegato che “la presentazione clinica più comune è stata l’ittero, quindi l’ingiallimento nella pelle e negli occhi, seguito da vomito e sintomi gastrointestinali che sono compatibili con l’adenovirus su cui alcune indagini puntano, ma poi alcuni di questi bambini hanno avuto sintomi più gravi e insufficienza epatica davvero acuta che ha richiesto di eseguire trapianti di fegato in emergenza”.

Il ministero della Salute italiano ha emanato una circolare dopo che i casi stanno aumentando anche in Italia. Nel documento si danno alcune indicazioni su sintomi e dunque come riconoscere una eventuale epatite acuta in età pediatrica. I casi sono di questo genere: bambino di età inferiore ai 10 anni con un test negativo per i virus dell’epatite A, B, C, D ed E, e valori molto alterati degli enzimi che segnalano una sofferenza del fegato.

La definizione di caso in corso di studio secondo l’OMS prevede i seguenti criteri: