Un’epatite di origine misteriosa ma di probabile natura virale si sta diffondendo in varia Paesi europei, tra cui Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, e negli Stati Uniti. In Italia al momento i casi sono quattro. Si tratta di bambini di età inferiore a 10 anni, tutti in gravi condizioni tali da richiedere in alcuni casi un trapianto di fegato.

Epatite virale, allarme partito dall’Inghilterra

Nonostante sia stata la massima allerta, al momento le cause di questa epatite non sono note. Il primo Paese a diffondere l’allarme è stato il Regno Unito. I bambini colpiti dalla malattia al momento non hanno nulla in comune. Al momento dai ricercatori britannici non è stato identificato alcun collegamento tra i casi scoperti e il vaccino anti Covid-19. Non si esclude invece una correlazione con infezioni da adenovirus che potrebbero confermare la pista di una diffusione virale.

La paura è scattata lo scorso 5 aprile, quando il Regno Unito ha segnalato l’aumento di casi di epatite acuta tra bambini sani di età inferiore a 10 anni provenienti dalla Scozia. I casi totali sono in UK, al momento, 74. Si tratta di una malattia di origini sconosciute e con “caratteristiche particolari”, cioè un’epatite ascrivibile al gruppo “non A-non E”, non compresa nelle forme più diffuse (appunto A, B, C, D ed E).

Quattro casi in Italia

I casi di epatite sono stati riscontrati anche in altri Paesi europei. Ieri è arrivata la conferma dall’Italia: 4 bambini sono stati ricoverati con le stesse caratteristiche riscontrate anche in Inghilterra. Uno dei piccoli colpiti dalla malattia ha bisogno di un trapianto ma grazie al tempismo della diagnosi tutti i piccoli pazienti hanno maggiore possibilità di cura. “La settimana scorsa c’è stato un primo alert riguardo a una decina di casi – spiega Giuseppe Indolfi, epatologo del Meyer di Firenze, consulente dell’Oms per le epatiti virali e responsabile dell’area fegato della Società europea di gastroenterologia – L’attenzione dei clinici è stata attratta dal fatto che in un caso c’è voluto il trapianto”.

Sintomi della “nuova” epatite

I sintomi riscontrati in questa nuova forma di epatite sono diversi. Fra i più comuni, l’ingiallimento della pelle e della sclera degli occhi, dolore nella parte alta destra dell’addome, nausea e vomito. Tra gli altri anche affaticamento e febbre, cefalea e diarrea. Tra i 74 casi registrati in UK, sei necessitano un trapianto di fegato.