Enel cerca lavoratori da impiegare a tempo indeterminato. Le domande di lavoro possono essere effettuate esclusivamente online e hanno delle date di scadenza fra loro diverse.

In particolare, le figure ricercate sono: specialista della logistica (a cui possono candidarsi sia diplomati che laureati), esperto assistenza clienti e addetto agli impianti geotermici (le cui candidature sono riservate solo ai laureati).

Specialista della logistica diplomato o laureato

Il candidato che verrà assunto per questa posizione valuterà e migliorerà i processi aziendali nell’ambito della catena di fornitura, programmerà l’entrata delle materie prime, tenendo conto del loro ciclo di vita, dei programmi di produzione, dei livelli di magazzino e dei contratti con i fornitori. Controllerà i flussi logistici interni, la disponibilità e lo stato delle attrezzature e lo smaltimento dei rifiuti.

Per questo ruolo, si richiede che lo specialista abbia: una comprensione approfondita dei processi del magazzino, una solida esperienza nel settore, una buona conoscenza delle attività di importazione dei materiali, del programma SAP, dei sistemi di pianificazione della produzione e della lingua inglese.

Si lavorerà maggiormente con il turno giornaliero, a Catania e a tempo indeterminato. L’annuncio scade il 1° marzo.

Enel: lo specialista assistenza clienti laureato

Lo specialista assistenza clienti laureato si occuperà di gestire e monitorare le richieste dei clienti, di predisporre report, sull’avanzamento delle attività e di analizzare i trend dei volumi delle richieste.

Al candidato viene richiesta una laurea in economia o in ingegneria, due anni di esperienza nel campo e conoscenza dell’inglese.

Il contatto di lavoro sarà a tempo indeterminato presso la sede di Roma ma con la possibilità di lavorare da remoto. Ci si potrà candidare online entro il 23 febbraio.

Addetto agli impianti geotermici per laureati

L’azienda è anche alla ricerca di un addetto agli impianti geotermici: alla selezione possono partecipare i laureati.

Il soggetto assunto si occuperà di: valutazione delle prestazioni, pianificazione, monitoraggio e creazione di report, ispezioni sui macchinari, progettazione mineraria, riparazione di un guasto degli impianti, ottimizzazione delle interruzioni di funzionamento, formazione del personale specialistico e stesura dei parametri d’impianto.

I requisiti richiesti per questo incarico sono: laurea in ingegneria chimica, meccanica, elettrica, elettronica o energetica, serve anche avere competenza in ambito sicurezza e igiene sul luogo di lavoro, tecnologie minerarie, costruzione e funzionamento di impianti, proprietà dei materiali, appalti e automazione d’ufficio. È inoltre necessaria la conoscenza dell’inglese.

Il lavoratore avrà un contatto a tempo indeterminato presso Larderello, in provincia di Pisa, ma l’azienda chiede la disponibilità a lavorare anche in altre zone. L’annuncio relativo a questa offerta di lavoro scade il 15 febbraio.

Come candidarsi

Candidarsi è semplice. Basta cliccare su ‘Enel lavora con noi‘ per entrare nella pagina aziendale delle carriere. Al suo interno, un click su ‘Invia la tua candidatura’ sotto l’area relativa all’Italia, condurrà alle posizioni aperte. A questo punto non rimane che cliccare la preferita e usare il pulsante ‘Candidati’ per inviare il proprio curriculum.