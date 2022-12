Aversa. Si conferma per il secondo anno il successo del “Panettone Polacca”, idea dell’Empire di Aversa.

La polacca, tra i dolci più amati da aversani e campani diventò lo scorso anno anche panettone artigianale.

Il luogo di ritrovo e frequentata pasticceria in viale Kennedy ad Aversa, ha rivisitato l’amatissima polacca in chiave natalizia e ha raddoppiato anche le sue sedi, aprendo una sede anche via Diaz numero 6 sempre nella città normanna.

Amarene e crema di vaniglia, questi gli ingredienti protagonisti del panettone che anche per questo Natale è già boom di prenotazioni.

“Il nostro tributo alla città di Aversa anche quest’anno è stato un grande successo – ha dichiarato Mario Verde, titolare dell’Empire e continua – dopo la PolaBabà che ci ha fatto conoscere al grande pubblico, ora le soddisfazioni arrivano da questo prodotto che stiamo studiando dalla fine dell’estate per essere pronti per queste festività”.

