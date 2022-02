Emma Marrone è una delle partecipanti al Festival di Sanremo 2022: la cantante è diventata famosa dopo aver preso parte alla nona edizione di Amici, nel periodo tra il 2009 e il 2010.

Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Emma Marrone: chi è, età, biografia

Emma è nata il 25 maggio 1984, sotto il segno dei Gemelli, a Firenze: ha 37 anni, è alta 163 cm e pesa 52 kg.

La cantante è cresciuta a Sesto Fiorentino, fino a quando non si trasferisce ad Aradeo, in provincia di Lecce.

Dopo aver conseguito il diploma classico, scrivendo una tesina sulla musica, Emma inizia a lavorare come magazziniera, per poi svolgere il lavoro di commessa per tre anni. Grazie all’interazione da parte di suo padre Rosario, la Marrone si avvicina al mondo della musica, inserendola nel suo gruppo Karadreon e in qualche occasione anche negli H2O, dei quali il padre era chitarrista.

Emma Marrone: vita privata, fidanzato

In merito alla sua vita privata, è noto che Emma abbia avuto una relazione con il ballerino e conduttore Stefano De Martino: i due si sono legati sentimentalmente durante la loro permanenza ad Amici, essendo entrambi concorrenti della stessa edizione.

La relazione tra i due prosegue felicemente fin quando De Martino non decide di rompere con Emma per iniziare una relazione con Belen Rodriguez.

Successivamente, la Marrone si fidanza con l’attore Marco Bocci nel 2013; terminata la loro intesa, le vengono attribuiti diversi flirt, mai confermati. Attualmente, dovrebbe essere single.

Emma Marrone: malattia

Poco più che maggiorenne, Emma ha scoperto di avere un tumore alle ovaie: la battaglia contro la malattia è stata particolarmente dura, dovendosi sottoporre a diverse operazioni. Le cose fortunatamente procedono nel verso giusto fin quando, nel settembre 2019, l’artista rivela con un post su Instagram che la malattia è tornata. Emma inizia una nuova serie di cure, tenendo costantemente i fan aggiornati sul suo stato di salute. La cantante riesce nuovamente a vincere la sua sfida più importante e rivela di aver sconfitto il male definitivamente.

Emma Marrone: canzoni, Sanremo, X Factor

Emma raggiunge il successo nel 2009 quando partecipa al talent show Amici di Maria De Filippi: risulta la vincitrice dell’edizione e pubblica il suo primo EP che ottiene un successo straordinario, vendendo oltre 150 mila copie.

Il 19 ottobre 2010, esce il primo vero album di Emma Marrone, A Me Piace Così, anticipato dalla canzone Con Le Nuvole. Nel febbraio 2011, viene selezionata per partecipare al Festival di Sanremo in coppia con i Modà: il brano presentato è Arriverà, che riesce a conquistare la seconda posizione in classifica.

A febbraio 2015, insieme a Arisa e a Rocío Muñoz Morales, Emma Marrone diventa valletta del Festival di Sanremo, al fianco di Carlo Conti. Il mese seguente, diventa direttore artistico nel serale della quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ruolo che ricopre anche nel marzo 2016 in coppia con Elisa e l’anno successivo nuovamente da solista.

A settembre 2011 esce il nuovo disco di inediti Sarò Libera, anticipato dal singolo omonimo. Torna sul palco dell’Ariston con la canzone Non è l’Inferno e vince la kermesse. Il mese successivo torna ad Amici, gareggiando nella categoria Big e arrivando al secondo posto.

Nel marzo 2013 pubblica il suo nuovo singolo, Amami, che anticipa il nuovo album di inediti Schiena, che risulta essere il più venduto in quell’anno, venendo certificato tre volte disco di platino per aver venduto oltre 150.000 copie.

Il 21 gennaio 2014, partecipa all’Eurovision Song Contest, rappresentando l’Italia con il brano La mia città.

Nel 2019 esce invece il sesto disco di inediti, Fortuna, in occasione dei suoi 10 anni di carriera. A febbraio 2020, prende parte alla produzione cinematografica Gli anni più belli, per la regia di Gabriele Muccino.

A settembre del 2020, Emma inizia una nuova esperienza, stavolta a X Factor, in qualità di giudice.

Nel 2022, Emma torna sul palco di Sanremo, con il brano Ogni volta è così: ad accompagnarla sul palco, come direttrice d’orchestra, ci sarà la collega Francesca Michielin.

Emma Marrone: Instagram

Emma Marrone è molto attiva e seguita sui social: il suo profilo Instagram conta 5,3 milioni di followers, con cui condivide momenti inerenti alla sua sfera personale, così come altri rappresentanti la sua vita professionale.