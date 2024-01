Il Presidente De Luca ha rivolto un appello urgente al Ministro degli Interni, sollecitando un intervento immediato per la sicurezza degli operatori sanitari negli ospedali e per il personale delle ambulanze del 118. Questa richiesta segue gli ultimi episodi di violenza, inclusi quelli al San Leonardo di Castellammare e all’ospedale di Giugliano, che hanno messo in luce la crescente preoccupazione per la sicurezza del personale sanitario.

Nella sua dichiarazione, De Luca ha ricordato al Ministero degli Interni le numerose richieste già avanzate in passato, sottolineando che è dovere del Ministero e delle forze dell’ordine garantire la sicurezza dei cittadini, e in particolare degli operatori sanitari. Ha specificatamente richiesto l’istituzione di presidi di polizia permanenti in tutte le strutture sanitarie che hanno registrato episodi di violenza e aggressione.

Il Presidente ha sottolineato la necessità di una risposta concreta e decisioni rapide da parte del Ministero dell’Interno. Ha avvertito che, in assenza di azioni efficaci e tempestive, si potrebbero prendere decisioni drastiche per garantire la sicurezza del personale nei presidi sanitari.

Infine, ha evidenziato la grave situazione nei pronto soccorso e altre strutture ospedaliere, dove la mancanza di personale e i concorsi deserti stanno compromettendo l’assistenza sanitaria. De Luca ha annunciato l’intenzione di presentare richieste ultimative al Governo nelle prossime ore, attribuendo la responsabilità delle mancate decisioni sia all’attuale governo che ai precedenti