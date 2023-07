E’ caccia agli abusivi dell’acqua a Marano. Dopo l’ennesima emergenza idrica in città, il sindaco Matteo Morra ha annunciato il pugno duro nei confronti di chi ha allacci abusivi alla rete idrica. Marano ha un’atavico problema legato alla gestione dell’acqua, soprattutto in determinate zone ma in estate il disagio aumenta in maniera esponenziale e sono numerosi i cittadini che si ritrovano per giorni senza alcuna fornitura idrica, con rubinetti a secco come sta accadendo di recente nella zona di San Rocco. Morra spiega che oltre a un problema di usura delle condutture c’è soprattutto quello legato ai “ladri di acqua”.