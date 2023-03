Non si arresta l’escalation di furti ad opera dei topi d’appartamento nel napoletano. L’ultimo episodio è avvenuto a Melito, circa una settimana fa, ma è stato reso noto soltanto ora da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, che ha raccolto e pubblicato la denuncia di un cittadino.

Emergenza furti: dopo Quarto, un altro colpo a Melito

Nel mirino dei ladri è finita una villetta. Dal filmato si vede chiaramente due malviventi scavalcare un muro di cinta, percorre il cortile dell’abitazione per poi dirigervisi all’interno e mettere in atto il colpo.

“Ormai non ci sentiamo più al sicuro di niente. Bisogna fare qualcosa per tutti questi casi di furto. Ho notato che i ladri anche in altri episodi analoghi indossano sempre la mascherina per non farsi riprendere dalle telecamere, bisognerebbe emettere un “ordinanza regionale” che vieterebbe l’uso perché ormai non c’è più emergenza covid e questo serve solo a delinquere” ha raccontato un cittadino a Borrelli.

Il parlamentare, commentando l’ennesimo raid ai danni dei cittadini, ha sottolineato l’esigenza di mettere in atto un nuovo piano sicurezza, che preveda “più agenti, più pattuglie per le strade, maggiore videosorveglianza ed inasprimento delle condanne”.

Quarto

Il furto segnalato a Melito arriva a distanza di poche ore da un altro verificatosi a Quarto. Qui i malviventi, non riuscendo a scardinare la porta, hanno ben pensato di prendere a picconate diverse pareti interne. Anche questo episodio è stato denunciato da Borrelli che ha pubblicato sui suoi canali social un filmato registrato con il cellulare da un cittadino.