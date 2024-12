Emergenza furti a Villaricca: alto impatto dei carabinieri

Alto impatto dei carabinieri a Villaricca. Dopo l’emergenza furti che ha colpito la città e le numerose denunce e segnalazioni dei cittadini, i militari dell’arma della locale stazione, guidati dal comandante Pietro Amati, nel weekend hanno setacciato il territorio con numerosi controlli e posti di blocco.

I carabinieri hanno controllato le zone di via Napoli, via Consolare campana, la circonvallazione esterna. Una risposta quella dell’arma dopo i colpi messi a segno da bande criminali nelle ultime settimane. Prese di mira in particolare le auto parcheggiate in strada che vengono saccheggiate. Alcuni dei ladri sono stati arrestati dai militari che hanno messo in campo servizi mirati di controllo del territorio.