Elisabetta Gregoraci è una showgirl e conduttrice italiana, di origini calabresi. E’ stata sposata con Flavio Briatore ed è ospite a Verissimo insieme al figlio da lui avuto, Nathan Falco.

Vediamo nel dettaglio maggiori informazioni in merito alla vita privata e professionale di Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci: chi è, età, altezza

Elisabetta Gregoraci nasce l’8 febbraio 1980, sotto il segno dell’Acquario, a Soverato, in provincia di Catanzaro. Ha 41 anni, è alta 176 cm e pesa 57 kg.

La showgirl ha subito profondamente la perdita della madre Melina, scomparsa a causa di una malattia contro cui ha combattuto duramente e lungamente. Proprio Elisabetta ha raccontato che la perdita della mamma è stata sia per lei che per sua sorella Marzia molto dolorosa, e che non è stato semplice prendersi cura di lei giorno dopo giorno.

Si è diplomata in ragioneria nel 1998. Successivamente, si trasferisce a Roma dove si diploma allo Ials in Danza Moderna. Inizia così a lavorare come modella, per poi debuttare nel mondo dello spettacolo.

Elisabetta Gregoraci: Briatore, figlio, compagno

Elisabetta conosce Flavio Briatore nel 2005: immediatamente, tra di loro scatta la scintilla e, l’estate seguente, la modella finisce al centro della cronaca rosa italiana e internazionale per aver iniziato una relazione con l’ex direttore generale del team di Formula 1 della Renault. Nonostante la differenza d’età e le critiche ricevute, l’amore tra i due prosegue fino al matrimonio che avviene nel 2008. Successivamente, il 18 marzo 2010, la coppia ha un figlio, Nathan Falco Briatore.

La relazione termina nel 2017: Elisabetta e Flavio decidono di porre fine al loro legame, attraverso la separazione consensuale.

Dopo la separazione da Briatore, alla conduttrice sono stati attribuiti diversi flirt. Ma è Francesco Bertuzzi, fondatore di Pure Herbal, ad essere stato fidanzato di Elisabetta Gregoraci per ben tre anni. La relazione però è stata vissuta in gran segreto e ormai è finita da tempo.

Elisabetta Gregoraci: carriera

Elisabetta intraprende i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1997: viene eletta Miss Calabria al concorso di bellezza Miss Italia. In seguito partecipa alle finali nazionali di Salsomaggiore Terme, dove ottiene il titolo di Miss Sorriso arrivando al 24º posto. Inizia così una carriera come modella, sfilando per importanti e noti brand, quali Dolce e Gabbana e Giorgio Armani.

Nel 2003, partecipa a Ciao Darwin nella categoria “Veline”. Successivamente, conduce Libero, con Teo Mammucari, Starflash, al fianco di Jerry Calà ed Elenoire Casalegno, per poi arrivare a Destinazione Sanremo, con Pippo Baudo e Claudio Cecchetto. Nel 2005, partecipa poi al reality Rai Ritorno al presente. Negli stessi anni, Elisabetta conduce le previsioni del tempo nell’edizione delle 19 del TG4, per poi arrivare a Buona Domenica, su Canale 5.

Nel 2012, conduce la prima edizione di Made in Sud, che ottiene un ottimo successo, ricoprendo lo stesso ruolo anche per gli anni a seguire. Nel 2015, prende parte a Stasera Tutto è Possibile, condotto da Amadeus su Rai 2.

Nell’estate 2017, Elisabetta conduce insieme ad Alan Palmieri lo show musicale Battiti Live in onda in prima serata su Italia 1, venendo riconfermata anche per le edizioni successive.

A settembre 2020, Elisabetta Gregoraci entra a far parte del cast del Grande Fratello Vip 5.

Elisabetta Gregoraci: Instagram

Su Instagram, la Gregoraci ha un gran seguito: sono infatti 1,5 milioni i followers che si appassionano a ciò che la showgirl pubblica, da momenti inerenti alla vita professionale ad altri di tipo privato.