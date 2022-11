Un elicottero è precipitato, ieri mattina, in Valle Cervo, nel Biellese. Marco Imperato, pilota originario di Ravello (SA), è stato portato all’ospedale CTO di Torino, in gravissime condizioni.

Elicottero si schianta sui monti: grave pilota campano

Il velivolo era impegnato nel trasporto di materiale edile ed è finito nella boscaglia in località Montesinaro, nel comune di Piedicavallo, vicino al cimitero. L’uomo lavora per un’azienda di trasporto di materiali edili di Cossato. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco che sono riusciti a recuperare il pilota, unica persona a bordo. Presenti anche il 118 e Carabinieri impegnati a stabilire la dinamica dell’incidente.

Cosa è successo è ancora da chiarire. Oltre alle forze dell’ordine, anche la società sta cercando di capire se ci siano stati guasti tecnici al velivolo. Imperato ha circa 20 anni di esperienza nel settore aeronautico. Si era trasferito in Valle d’Aosta proprio per lavorare come elicotterista, una passione che lo accompagnava fin da piccolo e che poi è diventata la sua professione. Ora è ricoverato in ospedale, in gravi condizioni.