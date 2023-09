“La settimana prossima consegneremo le liste, con le quali ci presenteremo agli elettori. Sono entusiasta di questo schieramento ampio, coeso e fortemente riformista e motivato”. Così in una nota Francesco Gaudieri, magistrato, candidato a sindaco alle elezioni amministrative a Villaricca.

Elezioni Villaricca, Gaudieri: “Ci presenteremo con liste trasparenti e pulite, senza simboli di partito”

Per Gaudieri, il suo è uno schieramento “che vuole guardare al futuro. Con liste trasparenti e pulite, entusiaste e fortemente convinte del loro candidato sindaco e che marcano una netta discontinuità rispetto al passato.

“Non apriremo la nostra campagna elettorale con politici nazionali di riferimento che appaiono e scompaiono nello spazio di un mattino. Ci presenteremo come siamo, al cospetto degli elettori, senza simboli di partito, perché gli impegni siamo abituati ad assumerli in prima persona, da cittadini prima di tutto”, aggiunge Gaudieri.

“Ed il consenso – prosegue l’ex sindaco – lo chiediamo per risolvere i problemi locali e non certo per accrescere un’immagine o un’ambizione personale”