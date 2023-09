VILLARICCA. Sabato si presenteranno le liste per le elezioni amministrative a Villaricca. Le coalizioni sono ai nastri di partenza e ci sono anche le prime polemiche.

Sull’assenza dei simboli di partito nella coalizione di Gaudieri arriva la stoccata della senatrice e vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone: “Noi scendiamo in campo con i simboli di tutte le forze politiche che compongono la coalizione e che delineano il perimetro di principi e valori in cui stiamo costruendo il nostro progetto per Villaricca – dice la senatrice dopo il primo incontro della coalizione di Campanile -. E’ alquanto preoccupante constatare, invece, come nel fronte opposto al nostro non si comprenda ancora quanto sia importante la chiarezza politica. Tutti i futuri candidati hanno il dovere di presentarsi ai cittadini raccontando innanzitutto chi sono e a quale forza politica appartengono. E invece, ad oggi, i simboli dei partiti di centrodestra sono ben nascosti dietro altre liste. Fa riflettere che la premier Meloni dichiari guerra alla criminalità a Caivano e poi, in uno dei 4 comuni sciolti per camorra che vanno al voto ad ottobre, non prema per presentare una lista con il simbolo di Fratelli d’Italia in chiaro, pur esprimendo sul territorio autorevoli esponenti di partito”.