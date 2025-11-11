Elezioni regionali, venerdì arriva la Meloni a Napoli. Il 20 novembre invece Schlein e Conte

E’ iniziata la calata dei big su Napoli e provincia per le elezioni regionali in Campania. Venerdì sarà il turno di Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini che arriveranno nel capoluogo per sostenere la corsa di Edmondo Cirielli. L’incontro sarò al Palapartenope. Ma potrebbe essere solo il primo appuntamento della premier su Napoli. Non si esclude una seconda tappa pochi giorni prima del voto. La rimonta di Cirielli negli ultimi sondaggi sta facendo sperare il centrodestra di avere buone chance di vincere e per questo arriverà il boost Meloni. Il ministro Piantedosi ieri ha detto che la partita in Campania è aperta e contendibile.

Intanto anche nel fronte opposto si lavora per avere i big su un unico palco. E così sarà il 20 novembre per Elly Schlein e Giuseppe Conte. Con loro dovrebbero esserci anche Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. “Sono certa che vinceremo con Fiction CXmapania e sarà l’antipasto del 2027 quando andremo a battere queste destre” ha detto la segretaria dem. Intanto Fico ha attaccato Cirelli e Meloni per il voto sull’autonomia differenziata. Il candidato di centrodestra ha risposto alle accuse di aver votato contro uno stanziamento di fondi per il Santobono. Intanto prosegue anche la campagna elettorale degli altri aspiranti presidenti, Nicola Campanile, Giuliano Granato, Carlo Arnese e Stefano Bandecchi.