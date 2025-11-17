Elezioni regionali, incontro della Lega a Casoria con candidati Rostan ed Esposito

Prosegue la campagna elettorale per le regionali della Lega. E Angela Russo, dirigente del partito di Salvini, già candidata alle Europee, ha chiamato a raccolta gli elettori, la sua comunità politica e lo ha fatto nella sua terra, a Casoria.

Un aperitivo che ha visto la partecipazione di centinaia di persone ed un confronto sui principali temi di questa campagna elettorale grazie agli interventi della Sottosegretaria, Pina Castiello, e dei candidati alla Regione nella lista della Lega, Michela Rostan e Nicholas Esposito.