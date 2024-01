Maurizio de Giovanni, noto scrittore, non sarà presente sulle schede elettorali delle prossime elezioni europee. Il suo nome era circolato come possibile candidato per il Partito Democratico, ma l’autore di bestseller come “Il Commissario Ricciardi” e “I Bastardi di Pizzofalcone” ha chiaramente escluso al Mattino ogni interesse per una candidatura politica, affermando anche di non essere mai stato contattato da nessun politico.

Elezioni Europee 2024, Maurizio de Giovanni: “Non mi candido”. Riflettori su altri nomi PD

Nel Partito Democratico, l’attenzione si sposta ora su altre possibili candidature per le Europee. Tra i nomi in discussione, si parla della possibile capolista Elly Schlein, attuale segretaria del partito. In alternativa, potrebbe essere il giornalista Sandro Ruotolo a guidare la lista. Altri nomi caldi includono la vicepresidente Ue uscente Pina Picierno, il sindaco di Bari Antonio Decaro, sostenuto da una corrente importante anche in Campania, Lello Topo e, in quota al presidente della Regione Vincenzo De Luca, l’assessore regionale Lucia Fortini o il deputato Piero De Luca, figlio del presidente della Regione.