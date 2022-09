Anche l’architetto giuglianese Giuseppe D’Ausilio scende in campo alle prossime elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Napoli che si terranno dal 15 al 24 settembre. Ieri sera, presso il Kaiser di Corso Campano, a Giugliano, si è svolto un incontro – organizzato dallo stesso architetto D’Ausilio – per presentare gli altri candidati ed esporre il programma della lista “Architettura è partecipazione”.

Elezioni Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Napoli, incontro tra candidati e professionisti del territorio al Kaiser di Giugliano

“E’ stata una bella serata a cui hanno partecipato oltre 100 architetti. Mi ritengo soddisfatto, non solo per la stima e il calore che ho ricevuto dai miei colleghi e dagli amici del territorio, ma anche perché c’è stato uno scambio di vedute aperto e costruttivo”, dichiara D’Ausilio, candidato per l’area Nord-Ovest, nella lista “Architettura è partecipazione”.

“A causa della pandemia, ci sono stati due anni di stop: ora vogliamo riportare l’Ordine all’interno di ragionamenti di carattere nazionale. Il nostro programma è chiaro, abbiamo linee programmatiche ben precise: ci siamo focalizzati su formazione, comunicazione e professione”, aggiunge

“Tutelare la professione è la nostra priorità. Tra le iniziative che metteremo in campo, ci sarà la realizzazione di un laboratorio metropolitano per architetti junior e senior. Vogliamo poi favorire l’avvio di concorsi di architettura ai quali chiunque potrà partecipare. Vogliamo – prosegue l’architetto D’Ausilio – che l’Ordine degli Architetti sia una “casa” per tutti, pronta ad accogliere le esigenze e le richieste dei suoi iscritti. Ma soprattutto vogliamo creare corsi mirati per giovani architetti al fine di indirizzarli nel mondo del lavoro”.