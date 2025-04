Elezioni a Giugliano, Pirozzi a un bivio: non si esclude il passo indietro

Stanno per cambiare gli scenari nel centrosinistra a Giugliano. Si andrebbe verso il passo indietro di Nicola Pirozzi. L’ex sindaco, dopo alcune resistenze all’interno del suo partito, fattesi insistenti soprattutto negli ultimi giorni, potrebbe rinunciare alla ricandidatura. Un’area dei dem chiede da tempo un atto di discontinuità a Pirozzi e così, approfittando anche dell’arrivo della commissione d’accesso al Comune, questa richiesta si è fatta più insistente. Il temporeggiare e l’assenza di una coalizione pronta ha fatto sì che anche Pirozzi tornasse sui suoi passi. E così quanto annunciato dopo le dimissioni dei consiglieri, e cioè di essere già in campagna elettorale, ad oggi potrebbe non valere più. Le due ipotesi sul tavolo sono: la rinuncia e dunque il Pd va avanti con un nuovo nome o la ricandidatura ma con liste completamente pulite. Una scelta che dovrebbe avvenire nelle prossime ore.

Tra poco più do 20 giorni dovranno essere presentate le liste. Nel mentre continuano a lavorare alla candidatura Pasquale Parisi che sta raccogliendo centristi e non solo, l’ex assessore Gaetano Coppola invece sta provando a mettere insieme pezzi del Pd, del Movimento 5 stelle. Ieri, dopo che è circolata la notizia del possibile ritiro di Pirozzi, immediatamente c’è stata una riunione di Azione, Italia Viva e Udc per stilare il piano B.

La situazione, insomma, è più confusa che mai. Nel centrodestra la prossima settimana è prevista una nuova riunione. E anche qui i piani sono tutt’altro che chiari.