Elezioni a Giugliano, il centrodestra: “Siamo a lavoro per scegliere il candidato migliore”

I partiti di centrodestra “Fratelli d’Italia”, “Forza Italia”, “Udc”, “Moderati e Riformisti”, “Noi Moderati” questa sera (ieri sera, ndr) si sono incontrati per avviare il lavoro sul Programma di governo per le elezioni comunali di Giugliano in Campania. L’incontro ha rappresentato un passo importante per definire le linee guida che caratterizzeranno l’azione amministrativa nei prossimi anni.

In merito alla scelta del candidato sindaco, si sta lavorando per esprimere la sintesi migliore, il profilo più adatto a rappresentare e guidare la locale comunità. A tal riguardo si sottolinea l’estraneità da tutti nomi recentemente riportati dai giornali web locali.

Si continuerà a lavorare con impegno e serietà per costruire un programma che risponda alle esigenze di tutta la cittadinanza.

Comunicato stampa