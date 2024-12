Elezioni a Giugliano, centrodestra riscalda motori. Schiano: “Fratelli d’Italia avrà ruolo principale”

La scelta di Giugliano per fratelli d’Italia per la Convention che ha tenuto venerdì e sabato non è sicuramente stata casuale. Il deputato Michele Schaino con il gruppo locale sta lavorando sulla terza città della campania in vista delle prossime elezioni amministrative, per far sì che il centrodestra possa strappare la vittoria al centrosinistra. E accendere un faro sulla città portando a Giugliano il gota del partito e di tutto lo schieramento di centrodestra è un primo segnale.

Oltre Fratelli d’Italia che da qualche mese ha tra le sue fila il consigliere più votato alle ultime elezioni, Francesco Iovinella, al tavolo siederanno Forza Italia e Moderati. La Lega da tempo non è più presente in città. Il centrodestra dopo le ultime elezioni esce comunque un po’ azzoppato, dato che al ballottaggio l’ex candidato sindaco dichiarò il suo sostegno all’attuale sindaco Pd-5 stelle Pirozzi. Da quel momento la posizione soprattutto nei primi anni di consiliatura è stata ambigua. E’ solo negli ultimi tempi che il centrodestra ha deciso di cambiare pienamente registro e fare l’opposizione.

In vista delle elezioni l’idea è quella di aprire la coalizione anche a forze civiche per allargare il più possibile il tavolo e le liste. Proprio Iovinella è uno dei nomi su cui il centrodestra potrebbe puntare. Ma il cammino e le trattative sono appena ai nastri di partenza e sicuramente il percorso sarà lastricato di ostacoli.