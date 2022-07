IL PROGETTO SEACAP 4 SDG HA UFFICIALMENTE LANCIATO LA MANIFESTAZIONE D’INTERERSSE PER LE CITTA’ INTERESSATE A RICEVERE SUPPORTO GRATUITO PER L’ADEGUAMENTO DEI PIANI ENERGETICI

L’Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, unico partner italiano del progetto SEACAP 4 SDG sul tema dell’efficienza energetica negli edifici del bacino del Mediterraneo, promuove la manifestazione d’interesse per offrire supporto gratuito alle città del Mediterraneo per l’adeguamento dei piani energetici e il rinnovo degli edifici pubblici.

Lo scorso 7 Luglio 2022, durante un seminario informativo tenutosi online ed in presenza ad Aqaba (Giordania), il progetto europeo SEACAP 4 SDG, finanziato nell’ambito del programma ENI CBC MED, ha ufficialmente presentato e lanciato la Manifestazione d’Interesse rivolta alle Città e alle Autorità locali dell’area del Mediterraneo che sono interessate a ricevere supporto tecnico gratuito per l’implementazione di soluzioni e strumenti innovativi per il rinnovamento energetico degli edifici pubblici, in particolare nei settori dell’educazione e della salute.

Infatti, uno dei principali obiettivi del progetto SEACAP 4 SDG, è fornire supporto nell’ambito della sostenibilità energetica, utilizzando una serie di strumenti innovativi derivanti dai risultati di altri progetti precedentemente finanzianti. A tal proposito, grazie al supporto di società esterne selezionate e specifiche sessioni di formazione e supporto, le Città e le Autorità Locali avranno l’opportunità di programmare ed individuare le azioni necessarie per promuovere l’esecuzione di piani energetici a lungo termine, monitorando l’attuazione di misure per migliorare la prestazione energetica degli edifici e ottenere risparmi in termini economici e di sostenibilità ambientale.

Il progetto SEACAP 4 SDG, nell’ambito del programma ENI CBC MED, è iniziato lo scorso Dicembre 2021. Il progetto durerà 18 mesi con un budget totale di € 1 milione, di cui il 90% finanziato dall’Unione Europea.

Comunicato stampa