Ed Sheeran ed Elton John insieme: l’annuncio su Instagram

Su Instagram, Ed Sheeran annuncia la collaborazione con Elton John e l’arrivo del singolo natalizio “Merry Christmas” riprendendo un’iconica scena del film “Love Actually”. Come nella famosa pellicola di Natale, nella scena in cui Mark bussa alla porta della moglie del suo migliore amico Juliet, interpretata da Keira Knightley, e le mostra dei cartelli per dichiararle il suo amore con l’iconica frase “For me you are perfect”, Sheeran annuncia, davanti alla porta addobbata per Natale di Elton John, l’uscita del loro brano natalizio foglio dopo foglio.