Musica. Non la “tocca pianissimo” Giovanna Ferrara, cantautrice giuglianese, uscita lo scorso 24 maggio su tutte le piattaforme digitali con un nuovo singolo dal titolo “Narcisista”. Parole pungenti, colori fluo accesi (nel video si intende), per raccontare un amore malato, un rapporto che va fermato subito, ai limiti se non abbondantemente nel patologico. Forse un amore, che amore non è.

Un tema, sempre più attuale, che la Ferrara, riconosciuta tra le migliori voci campane in circolazione, affronta con una penna diretta. Senza fronzoli. Da riconoscere la scelta di coniugare a un tema delicato (e inflazionato) sonorità da hit estiva.

Gioco psicologico, manipolazioni, rapporti malati e liberazione finale. Il tutto in tre minuti di canzone da ascoltare assolutamente e inserire in playlist. L’artista, con questo brano, racconta un’esperienza negativa e consiglia di stare in guardia (alle donne, ma anche agli uomini).

La produzione artistica è stata affidata a Entihey. La regia e il montaggio del videoclip a Vincenzo Improta. Il mastering è stato curato da Rvsh.

PER ASCOLTARE IL BRANO CLICCA QUI