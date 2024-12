È notte fonda Giugliano, il Sorrento batte 3-0 i tigrotti e si aggiudica il derby

Continua il momento negativo del Giugliano, che a Potenza cada malamente nel derby con il Sorrento aprendo forse le porte ad una crisi di gioco e risultati. La decidono già nel primo tempo I costieri con le reti di Cuccurullo e Di Somma, Musso sigla la rete del definitivo 3-0. Periodo nero per il Giugliano che raccoglie il terzo ko nelle ultime 4 (quarto se si considera anche la Coppa Italia) che hanno portato un solo punto in casa gialloblù, fermi a quota 23 punti. Vola il Sorrento che grazie alla vittoria sale al quarto posto solitario a 27 punti.

Sorrento-Giugliano 3-0

Primo tempo

Avvio di gara cominciato alla grande dal Sorrento, che chiude letteralmente il Giugliano nella propria area di rigore con diverse manovre offensive che conducono al doppio vantaggio dei costieri: a sbloccare il match è Cuccurullo con una gran botta da fuori area sulla quale Russo non riesce ad arrivare. Il Giugliano incassa il colpo e ricomincia a vedere i fantasmi visti nella sfida di Coppa con l’Avellino e sprofonda completamente con il Sorrento che trova anche la seconda rete con Di Somma che trova la deviazione giusto sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Giugliano è impalpabile e ci prova affidandosi a qualche azione personale di Baldè che non sorta pericoli al Sorrento. Nel finale l’unica scintilla della gara per provare a riaccendere la partita l’ha Padula che però trova il palo, mandando le squadre al riposo sul doppio vantaggio Sorrento.

Secondo tempo

Ripresa che si apre su ritmi molto più lenti, con il Sorrento che si limita a gestire il doppio vantaggio e il Giugliano non riesce praticamente mai ad impensierire la retroguardia costiera, se non con qualche sporadico tentativo velleitario da fuori area, che non porta agli esiti sperati. A provarci è anche l’ex Messina Balde, ma anche il suo tiro è poco potente e poco insidioso. Bertotto occorre ai cambi cercando di dare una scossa alla squadra inserendo De Paoli e Ciuferri per Padula e uno spento Masala, proprio il neo entrato numero 10 prova dare una scossa, ma il suo tiro non spaventa la porta rossonera. Nel finale di gara succede ben poco per il Giugliano che sembra rassegnarsi al quarto ko nelle ultime cinque uscite e il Sorrento ne approfitta calando il tris al 84′ con Musso che su assist di Guadagni sigla la rete del definitivo 3-0. Ko Amaro per il Giugliano che continua nel suo momento negativo che sembra aver smarrito gioco e soprattutto carattere, per una squadra apparsa troppo fragile nelle ultime uscire sia da un punto di vista prettamente tattico, sia da un lato emotivo, con una squadra ormai incapace di reagire alle avversità.

Tabellino

Marcatori: 13′ pt Cuccurullo, 17′ pt Di Somma, 34′ st Musso

Sorrento (4-3–1-2): Del Sorbo; Todisco, Di Somma, Blondett, Carotenuto; Cangianiello, De Francesco (42′ st Lops), Cuccurullo (42′ st Riccardi); Colangiuli (16′ st Musso); Guadagni (42′ st Cadili), Bolsius (31′ st Scala). All. Barilari. A disp. Albertazzi, Harrasser, Vitiello, Fusco, Colombini, Russo, Polidori, M.Esposito, D. Esposito

Giugliano (4-3-3): Russo; Valdesi, Solcia, Caldore, La Vardera (1′ st Oyewale); Celeghin, Maselli (29′ pt De Rosa), Giorgione (31′ st Njambe); Masala (12′ st Ciuferri), Padula (12′ st De Paoli), Balde. All. Bertotto. A disp. Barosi, Iardino, Scaravilli, Minelli, Peluso, Nuredini, D’Agostino

Arbitro: Zago

Ammoniti: Caldore (G), De Francesco (S), Cuccurullo (S), Carotenuto (S)

Recupero: 2′ pt, 4′ st