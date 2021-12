È morto nella sua casa a Roma in zona Bravetta, il popolare attore Renato Scarpa, l’indimenticabile Robertino di “Ricomincio da tre” che aveva come protagonista assoluto Massimo Troisi. Stando alle prime ricostruzioni Scarpa sarebbe deceduto per cause naturali. Il popolare attore, nato il 14 settembre 1939 a Milano, aveva 82 anni. Il suo esordio al cinema risale a fine anni ’60. Tra i suoi film più noti ricordiamo “Un sacco bello” di Carlo Verdone in cui recitava la parte di Sergio in procinto di partire con lui per la Polonia.

Ecco i migliori film di Renato Scarpa

Altro film indimenticabile è stato “Il postino” di Michael Radford, “Così parlò Bellavista” di Luciano De Crescenzo, altro grande film in cui recitava la parte del signor Cazzaniga, e Habemus Papam di Nanni Moretti. Il mondo del cinema è dunque a lutto per la scomparsa di uno dei più grandi attori di sempre.